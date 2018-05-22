NEVÜ personeli ve aileleri geleneksel iftar yemeğinde buluştu

NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisinde Rektörlük tarafından verilen iftar yemeğine; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve Rektörlükte görevli akademik, idari personel ile aileleri katıldı.

Geleneksel olarak birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Öncelikle birlik ve beraberliğin, hoşgörünün ve paylaşmanın anlam kazandığı Ramazan ayı dolayısıyla tutmuş olduğunuz oruçlarınızın ve dualarınızın kabul olması dileğiyle, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bir yıl boyunca gerek akademik ve idari personellerimiz, gerekse diğer çalışan arkadaşlarımız ile birlikte daha kaliteli bir üniversite, daha güzel bir eğitim kurumu olmak adına büyük gayret gösterdik. Bu vesileyle hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından katılımcılar, üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş nezaretinde hep birlikte dua etti.