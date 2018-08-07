NEVÜ Rektör Bağlı Nevşehir Belediyespor ve yönetimine başarılar diledi

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediyespor ve yönetimine başarılar diledi.

Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Kaya beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kaya ve yönetimi ziyaretlerinde Nevşehir Belediyespor’un bugüne kadar gerçekleştirdiği transferler ve bundan sonraki hedeflere yönelik çalışmaları hakkında Rektör Bağlı’ya bilgi verdi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Kaya ve yönetimine teşekkür eden Bağlı ise, Nevşehir Belediyespor’un yeni yönetimi ve yeni transferleri ile hedefleri doğrultusunda büyük işler başaracağına inandığını ifade ederek, kendilerine ve sporculara başarılar diledi.

Başkan Kaya ve yönetimiyle bir süre görüşen Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına Başkan Kaya’ya plaket takdiminde bulundu.