NEVÜ Rektörü Bağlı, “29 Ekim, İstikbal mücadelemizin nişanıdır”

Dr. Mazhar Bağlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "29 Ekim 1923 tarihi Cumhuriyetin ilanı ile taçlanan son büyük istikbal mücadelemizin nişanıdır" dedi.

Bağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mücadele genç nesillerin her daim hayırla yad edeceği Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Fahrettin Altay, Ali Fuat Cebesoy ve devrin nice büyük devlet adamlarının, komutanlarının önderliğinde vatan uğruna şehit düşen askerlerimizin, fedakar halkımızın mücadelesidir.

Bugün o mücadele sonucunda huzur ve refah içinde yaşayabilen bizlerin amacı Cumhuriyetin ilanına giden süreci yeni nesillerin anlayıp hatırlamasını sağlamak; tarihinden ders alıp bir daha zor duruma düşmemek adına ilimle, fenle inançla ve imanla çalışıp, düşünüp hareket edilmesi gerekliliğini gençlerimize kavratabilmektir.

95'inci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet aynı zamanda köklü tarihimizde farklı coğrafyalarda devletler kurmuş, hep en büyük olmuş milletimizin Anadolu topraklarındaki serencamında Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin bin yıllık mirası üzerinde yeniden yükseldiğinin, milletimizin en zor zamanlarda bile nasıl yeniden ayağa kalkabildiğinin de ispatıdır.

Bu düşüncelerle evladı olmaktan gurur duyduğum milletimizin cumhuriyet bayramını en iyi dileklerimle kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı minnetle anıyorum.”