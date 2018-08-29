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29 Ağustos 2018 11:18

NEVÜ Rektörü Bağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

NEVÜ Rektörü Bağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı

29 Ağustos 2018 11:18

Dr. Mazhar Bağlı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Tarihsel süreç içerisinde ilelebet sürecek olan “bağımsızlık, özgürlük ve istikbal” mücadelemizde Milletimiz; hiçbir tehdit karşısında eğilmeyerek onurlu mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmekte, yarın da sürdürecektir dedi. Rektör Bağlı, “1919’da zor şartlar altında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Yüce Milletimiz tarafından yakılan istiklal meşalemiz; 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiyle taçlanmıştır. Silahlı savaşın bittiği, ancak ondan daha büyük bir savaş olan ‘kültür ve uygarlık’ mücadelesinin başladığı 30 Ağustos 1922 tarihi, ortak geçmişimizin dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktası, Milletimiz için uygarlık adına eğitim meşalesini de tutuşturan büyük bir kıvılcımdır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şanlı Bayrağımız altında özgür ve bağımsız yaşamamızı canları pahasına sağlayan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor; Milletimizin ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü en iyi dileklerimle kutluyorum” dedi.




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