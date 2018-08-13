NEVÜ Rektörü Bağlı, fosil lokalitesi kazısını ziyaret etti

Dr. Mazhar Bağlı Türkiye’nin önemli omurgalı fosil lokalitelerinden biri olarak gösterilen Nevşehir’in Gülşehir İlçesi’nde bulunan fosil kazısı çalışmalarını ziyaret etti. Süreç ile ilgili bilgi alan Bağlı, uzman arkeologlar eşliğinde bir kazı çalışmasına da eşlik etti.

İlk kez 4 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında, 7 - 9 milyon yılları arasına tarihlendirilen fosiller gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen kazı çalışmasına çeşitli üniversitelerden uzmanlar ile antropoloji ve arkeoloji bölümü öğrencileri de katılıyor.

Üç toynaklı attan domuza, zürafalardan, gergedanlara ve fillere kadar pek çok hayvan fosilinin varlığının tespit edildiği kazı çalışmaları sürecinde farklı canlıların fosillerine de ulaşılacağı tahmin ediliyor.