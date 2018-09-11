NEVÜ Rektörü Bağlı: “Geleceğin en önemli üç mesleği bulunuyor”

Dr. Mazhar Bağlı, geleceğin üç önemli mesleği olduğuna dikkat çekerken, bu mesleklerden birinin de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde olduğunu söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, geleceğin önemli mesleklerinin bilişim, mühendislik ve turizm sektörünün olduğunu ifade ederek, "Bunların yanı sıra mesleğinde en iyi olmak demek gelecek zaman aktörünün de olması demektir" dedi. Rektör Bağlı, “Bu birkaç alan malumunuz dünyada giderek çok fazlasıyla rağbet görüyor. Bunlardan birincisi bilişim alanı, ikincisi mühendislik alanı ve hizmet alanları var. Hizmet alanları bizimle olan kısmına değinmek gerekirse özellikle turizm sektörü çok ciddi olarak dünyada yükselen bir trend ve bizim bölgemizde de Türkiye'nin en nitelikli turizmin gerçekleştiği yerdir. Yani Türkiye'de nitelikli turistlerin geldiği en yüksek oran Kapadokya Nevşehir bölgesidir. Dolayısıyla bizde o gelen turistlere hizmet üretmek için kalifiye eleman yetiştirmek için büyük bir sorumluluk altındayız. Hizmet sektörü ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda çok büyük bir sorumluluğumuzun bilincinde çalışıyoruz. Bu üç alan bana göre çok belirleyici. Bizim üniversitemiz bu üç alanlardan birisinin en iddialı olduğu alanlardan birisi olan turizm alanına sahiptir. Malum bizim Turizm fakültemiz üniversitemizin en eski fakültesi ve en kapsamlı çalışmaları yürüten özellikle mutfak sanatları alanında çok büyük başarı elde etmiş bir fakültemiz var. Turizm rehberliği, turizm işletmeciliği alanlarında da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda da ilk defa Türkiye'de turizm alanında bir enstitü bizim üniversitemiz bünyesinde kuruldu. Yani kısacası mesleğinde en iyi olmak gelecek zaman aktörü olmak demektir. Bütün meslekler için kendi branşında iyi olan insanlar bir gelecek zaman aktörü olarak bir gelecek zaman mesleği olarak çıkabilirler” şeklinde konuştu.