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31 Temmuz 2018 12:34

NEVÜ Rektörü Bağlı: “Kapadokya’da doğan güneşe eşlik etmeye öğrencilerimizi davet ediyoruz”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

NEVÜ Rektörü Bağlı: “Kapadokya’da doğan güneşe eşlik etmeye öğrencilerimizi davet ediyoruz”

31 Temmuz 2018 12:34

Dr. Mazhar Yüksek Öğretim Geçiş (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan tüm öğrencilere çağrıda bulunarak, “Kapadokya’da doğan güneşe eşlik etmeye sizi davet ediyoruz” dedi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof Dr. Mazhar Bağlı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihinde bulunacak olan öğrencilere çağrıda bulunarak, "Kapadokya’da doğan güneşe eşlik etmeye sizleri davet ediyoruz" dedi. Rektör Bağlı, “Biz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bu coğrafyada var olan Orta Anadolu’daki en güzide üniversitelerden birisi olduğunu iddia ediyoruz. Hakikaten de öğrencilerimizin burayı tercih etmelerini canı gönülden arzu ediyoruz. Bir defa her şeyden önce güvenli bir bölge olmakla birlikte Türkiye’nin en güzel bölgesi Nevşehir-i Dilara bu coğrafyanın en kıymetli illerinden birisidir. Buraya öğrenciler geldiklerinde hem güvende olacaklardır hem çok güzel birçok güzel bir coğrafyanın içerisinde olacaklardır hem de buradaki öğretim üyelerinin tamamı bütün öğrencileri kendi çocuklarına verdikleri eğitim düzeyinde bir eğitim vermeye gayret ediyorlar. Yönetim olarak biz öğrenciler için burada olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Öğrencilerimizin her türlü sorunlarını, dertlerini dinlemek ve bunları çözmek için gayret ediyoruz. Öğrencilerin burada hem sosyal hem eğitim hem de kültürel olarak donanımlı bir birey olarak hayata atılmalarını sağlayacak çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah çocuklar buraya geldikleri zaman gerçekten ne kadar iyi bir eğitim aldıklarını ve doğru bir tercih yaptıklarını göreceklerdir. Bizim özel tercih edilmemizin istememizin sebebi daha çok çocukların eğitim alma isteklerindendir. Biz burada eğitim konusunda buranın güvenliği konusunda da buranın rahatlığı konusunda da buranın güzelliği konusunda da çok iddialı olmamızdan dolayıdır. Öğrencilerimizin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geldiklerine asla pişman olmayacaklarını garanti ediyoruz” şeklinde konuştu.




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