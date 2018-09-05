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05 Eylül 2018 14:18

NEVÜ Rektörü Bağlı, kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya geldi

YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü tercih ederek kayıt yaptıran öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

NEVÜ Rektörü Bağlı, kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya geldi

05 Eylül 2018 14:18

Dr. Mazhar Bağlı, kendilerinin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde, Genel Sekreter-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı-Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı M. Umut Atasever ile birlikte Üniversite Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde oluşturulan kayıt merkezini ziyaret etti. Bağlı, NEVÜ’yü tercih ederek kayıtlarını yaptırmak üzere gelen öğrenciler ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarının giderilebilmesi için oluşturulan kayıt merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Bağlı, Ailelerin ve Öğrencilerin Heyecan ve Mutluluklarına Ortak Oldu


NEVÜ’yü tercih ederek kayıt yaptırmak için gelen öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir ve NEVÜ’ye ilişkin ilk izlenimleri ve taleplerini dinledi.


NEVÜ’nün kayıt döneminde kendilerine sunulan servis hizmeti ve diğer imkanlardan son derece memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler ve aileler, Rektör Bağlı ve emeği geçenlere teşekkür etti.




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