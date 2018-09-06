NEVÜ Rektörü Bağlı: “Tercih oranımız Türkiye ortalamasının üstünde”

Dr. Mazhar Bağlı, bazı bölümlerde ise hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitenin tercih oranının yüzde 82’lere ulaştığını ifade ederken, Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını söyledi. Rektör Bağlı, “Bizim üniversitemiz kendi sınıfından var olan üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesi oldu. Üniversitemizin doluluk oranı yüzde 82’lere ulaştı. Türkiye ortalamasının üstünde bir doluluk oranı ile tercih edildik. Ama bazı bölümlerde doğrusunu isterseniz hayal kırıklığı yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Özellikle iktisat, arkeoloji, felsefe bölümü gibi ve turizm işletmeciliği gibi bölümlerde ne yazık ki çok fazla tercih edilmedi. Muhtemel ki bu öğrencilerin tercih sebeplerini tercih faktörlerine bizim müdahale edemediğimiz ama müdahil olma durumunu gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Bu konuyla ilgili üniversitemizin tanıtıcı, öğrencilere bu konuda detaylı bilgiyi verecek bir çalışmayı önümüzdeki yıllarda daha sistematik bir şekilde yürüteceğiz. Bizim 5 bin 600 civarında kontenjanımız vardı. 4 bin 800 tercih yapıldı 4 bin 434 öğrenci kayıt yaptırdı. Üniversitemizi tercih edenlerin yüzde 80’i civarında kayıt yaptırdı. Kayıtların bitimine son 2 gün kala diğer tercih eden öğrencilerimizin de kayıt yaptıracaklarını bekliyoruz” diye konuştu.