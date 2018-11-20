NEVÜ Rektörü Bağlı, “Üniversite-Şehir işbirliğine büyük önem veriyoruz”

Dr. Mazhar Bağlı, şehrin ve ülkenin ekonomisine katma değer sağlayarak projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe beraberinde Funny Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Leblebici, Özgüngör Tarım Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Güngör ve Asım Taşcı ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversite bünyesinde bulunan Teknopark kapsamında üretime ve ekonomiye katma değer sağlayacak büyük projeler üzerine görüşmelerde bulunuldu.

Nevşehir'in tarım, sanayi ve turizm alanında sahip olduğu potansiyeline ivme katacak işbirliği ve çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Bağlı, “Bir şehir ekonomisinin daha da gelişmesi ve büyümesi için en önemli unsurlardan biri bilim ve sanayi alanında ortaya konulacak işbirliğidir. Biz de üniversite olarak firmalara gerek Ar-Ge çalışmaları gerekse diğer hususlarda destek vermeye büyük gayret gösteriyoruz. Sayın Milletvekillerimizin destekleri ve firma yetkilileri ile yaptığımız ortak çalışmalar doğrultusunda bundan sonra da hep birlikte ortaya koyacağımız projelerle şehir ekonomisine ve sanayisine ciddi katkılar sağlayarak, bilim-sanayi-üretim ayağında önemli adımlar atacağız” dedi.