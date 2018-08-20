NEVÜ Rektörü Bağlı’dan Kurban Bayramı mesajı

Dr. Mazhar Bağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Rektör Bağlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar; toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin tezahür ettiği manevi fırsat iklimleridir. Dargınların barıştığı, unutulanların hatırlandığı, gönüller arası köprülerin kurulduğu günlerdir. Kelime manası ‘yakınlaşmak’ olan Kurban Bayramının insanları birbirine yakınlaştıran en güçlü vesilelerden biri olduğunun bilinciyle yüz yıllardır millet olarak; bu topraklara kök salmış olan sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma gibi değerlerimizi bayramlarımızda en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmaktayız. Bu açıdan bayramlar; manevi değerlerimizin bütün bir yıla yayılması, canlılığını koruması ve geleceğe aktarılması adına son derece önemlidir. Bu özel günler; ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, yakınları ziyaret etmek, dargınların barışmasına, toplumda barış ve selamet ikliminin oluşmasına vesile olmak ve bu hal üzere kalmak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemiz, İslam dünyası ve nihayetinde insanlık adına mutluluk, huzur ve selamet getirmesini diliyorum."