NEVÜ senatosu Kudüs için üç dilde bildiri yayımladı

Senato, Türkçe, Japonca ve İbranice dillerinde bildiri yayımladı.

Senato, Türkçe, Japonca ve İbranice dillerinde bildiri yayımladı.

NEVÜ senatosu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“ABD uluslararası hukuk, BM kararları ve tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa sürüklemiş, terör devleti İsrail’in katliam yapmasını cesaretlendirmiştir. Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıldönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini de gözler önüne sermektedir.

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde Haçlı zihniyeti ile yürütülen bu katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Siyonist devlet tarafından masum Filistin halkının haklarının on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak böyle bir katliama cüret edilmesi karşısında insanlığın, topyekûn gür bir sesle dur dememesi kabul edilemez bir durumdur.

Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da sivillere karşı silahlı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemektedirler. Eğer uluslararası hukuk varsa Trump ve Netanyahu aleyhine soruşturma açılarak derhal gereği yapılmalıdır. Bu hususta başta Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere tüm dünya kamuoyunu göreve davet ediyoruz.

Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil, hukukun ve vicdanların da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağına inanıyoruz. İnsanlık adına duyarlı olan herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, yapılan zulmü kınamaya ve mazlum Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz.”