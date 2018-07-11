NEVÜ’de bilimsel araştırma imza töreni düzenlendi

Dr. Mazhar Bağlı, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında kabul edilen 44 projeye 576 bin lira destek verdiklerini söyledi.

NEVÜ 2018 yılı 1. Proje teklif döneminde BAP Koordinasyon Birimince başvurusu alınan, 23.05.2018 tarih ve 2018.03.10 sayılı BAP Komisyonu kararıyla kabul edilen projeler için proje protokolü imza töreni düzenlendi. Senato Salonunda düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı ve BAP Birim Koordinatörü Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve proje yürütücüleri katıldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı ve BAP Birim Koordinatörü Prof. Dr. Erdoğan Çiçek yaptı. Çiçek “2018 yılı BAP proje başvurularının değerlendirilmesinde objektif bir değerlendirme içerisinde olduk. Bu anlayışla TÜBİTAK’ta olduğu gibi biz de üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinden beşer kişiden oluşan komisyon oluşturarak, ciddi ve titiz bir çalışma yürüttük. Desteklenmesi gereken projeler içerisinden bütçe olanaklarımızı da göz önüne alarak Kalkınma Bakanlığımızın planlamaları ve yörenin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli projelere büyük önem verdik. Bu vesileyle proje sahiplerine, komisyonda görev alan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı NEVÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine önerilen ve bilimsel değerlendirmeye alınması uygun bulunarak desteklenen projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bağlı, “Eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel alanda gerek bulunduğumuz şehrin, gerekse ülkemizin büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak adına hep birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. Siz değerli arkadaşlarımızın anlamlı ve başarılı çalışmalarının yanı sıra ortaya koyulan birbirinden önemli projeler gerçekten takdire şayan. Bu vesileyle proje sahibi siz değerli arkadaşlarımıza, BAP komisyonunda görev alan ve sürecin işlemesine katkıda bulunan çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yılın 1.proje teklif döneminde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimize 91 proje için destek başvurusu oldu. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda bu projeler içerisinden 22’si BAP, 21’i lisansüstü tez projesi ve 1’i de tamamlayıcı destek projesi olmak üzere 44 projeye toplamda 576 bin lira destek vermiş oluyoruz. Şimdiden proje sahibi arkadaşlarımızı projelerini gerçekleştirmelerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tören, Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından protokol metinlerinin imzalanmasıyla sona erdi.