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06 Temmuz 2018 09:14

NEVÜ’de Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

NEVÜ’de Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu

06 Temmuz 2018 09:14


Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karar sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi resmen kuruldu.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “ Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi resmen kuruldu. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere müteşekkiriz. Nevşehir-i Dilara hizmetlerin en güzeline layıktır” dedi.




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