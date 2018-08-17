NEVÜ’de engelli bireyler için özel hizmet merkezi açılıyor

“Rektör Bağlı ve AHİKA Genel Sekreteri Varol Projeye İmza Attı”

NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve AHİKA tarafından kabul edilen “Engelli Bireylerin Topluma Entegrasyonu İçin Spor ve Eğitim Faaliyetleri Sunmaya Yönelik Özel Hizmet Merkezinin Oluşturulması” isimli proje için Rektörlük makamında imza töreni düzenlendi.

Törene Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sırrı Cem Dinç, AHİKA program yönetim biriminden Fatma Gül Dobada katıldı. Sözleşmeyi AHİKA Genel Sekreteri Varol ile birlikte imzalayan Rektör Bağlı, projenin hazırlanmasında emeği geçen Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile projeyi destekleyen AHİKA Genel Sekreteri Varol ve görevlilere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Projenin Amacı ve Hedefi

Proje, engelli bireylere sunulacak özel hareket ve beceri eğitimleri yoluyla bedensel, zihinsel ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen bir merkez kurulmasını amaçlamakta. Engelli bireylere, aileleri ve norm bireylerle birlikte bütünsel olarak sunulacak özel eğitim hizmetleri aracılığıyla elde edilecek gelişimlerin takip edilmesi, merkez tarafından gerçekleştirilecek sistematik ölçümlerle sağlanacak. Çalışmalar, bir yandan engelli bireylerin toplumsal entegrasyon sürecine hizmet ederken bir diğer yandan paralimpik (engelliler olimpiyatı) spor branşlarına yönelik yetenek modelleme çalışmasına ışık tutacak.