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29 Ağustos 2018 17:23

NEVÜ’de engelli çocuklara atlı terapi uygulanıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Özel Kapadokya Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi, Göreme LPA ve Avanos Akhal Teke Binicilik Merkezi işbirliğinde, NEVÜ ÜSET MYO Öğretim Görevlisi Kürşat Özcan’ın yürüttüğü doktora tez araştırması kapsamında beyin felçli (CP) çocuklara atlı terapi uygulanıyor.

NEVÜ’de engelli çocuklara atlı terapi uygulanıyor

29 Ağustos 2018 17:23


Yürüme ve konuşma gibi bazı temel becerilerde engeli olan CP’li çocukların, haftada 3 kez kendileri için özel olarak planlanan binicilik egzersizine katıldığı araştırma sürecinin sonunda, mental ve fiziksel olarak anlamlı bir iyileşme olup olmayacağı araştırılıyor. Aileler, başlangıçtan itibaren çocuklarında gelişimi gözlemlediklerini ifade ederlerken, Öğr. Gör. Kürşat Özcan ise; “Araştırma sonuçlarının pozitif çıkması durumunda, Üniversitemiz ve yerel yönetim birimlerinin desteğini alarak engelli bireyler için özel olarak planladığımız at destekli terapi hizmetimizi genişletilerek devam etme arzusundayız. Araştırma aynı zamanda bölgedeki Engelli Turizmi açısından da önem arz etmekte olup, bu süreçte çalışmalarımıza destek veren tüm kişi ve kurumlara şahsım ve engelli aileleri adına teşekkür ediyorum" dedi.




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