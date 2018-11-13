NEVÜ'de “I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu” düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından 08-09 Kasım 2018 tarihleri arasında 'I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyum kapsamında coğrafya eğitimi ile ilgili sunumlar, panel ve çalıştay düzenlenerek, iyi örnekler uygulamalarının gösterimi yapıldı.

Sempozyumun amacı olarak, günümüzde coğrafya ile ilgili problemlerin pek çoğunun coğrafya eğitimi kaynaklı olduğu gerçeğinden yola çıkıldı. Bu amaçla ders kitaplarının yazımından, ulusal sınav sorularının hazırlanmasına, sınavlarda karşılaşılan problemlerden ders dışı etkinliklerin planlanması ve yürütülmesine, öğretimde karşılaşılan kavram ve bilgi yanlışlarından etkili ders materyallerinin geliştirilmesine kadar pek çok problem gerek sunumlarla, gerek panel ve çalıştayla ele alındı. Bu kapsamda sempozyumun açılış panelinde ‘Mesleki Kimlik', ‘Mesleki Birlikler', ‘Coğrafya Öğretim Programları' ve ‘Ders Kitapları ve Coğrafya Öğretim Süreci' alandaki duayen hocaların sunumuyla gerçekleştirildi. Çalıştayda aynı konularla ilgili akademisyen, öğretmen, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin görüş ve önerileri tartışıldı. Öğretmenlerin katkı sağladığı iyi örnekler uygulaması ile coğrafyanın mutfağında yer alan ve uyguladıkları etkinlikleri, ‘iyi örnek' kapsamında akademik camiayla paylaşan coğrafya öğretmenleri, çalışmalarının teori ile uygulamanın harmanlanması bakımından etkili olacağını bir kere daha göstermiş oldu.

Bütün bu olguların tartışıldığı sempozyum, tartışılan hususların çözümü noktasında en azından bir adım olacağı yaklaşımıyla tamamlandı. Sempozyumun ardından gerçekleştirilen arazi çalışması ile de Kapadokya'nın coğrafi özellik ve güzellikleri katılımcılara tanıtıldı.