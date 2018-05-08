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08 Mayıs 2018 08:57

NEVÜ’de İnşaat Mühendisliği bölümü açılıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü gelecek dönemde öğrenci almaya başlayacak.

NEVÜ’de İnşaat Mühendisliği bölümü açılıyor

08 Mayıs 2018 08:57


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz’ün uzun ve gayretli çalışmaları sonucunda inşaat mühendisliği bölümü gelecek dönemde öğrenci almaya başlayacak.


Mühendislik Mimarlık Fakültesinde lokomotif bölümlerden biri olacak olan İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans öğrenci alımı onaylandı. Bu sayede İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 60 öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacak.


Üniversitenin bu ülkeye ve bu şehre çok büyük katkılar sağlayacağını ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bu yönde yapılan her türlü çalışmada bulunmaya ve desteklemeye devam edeceğini belirterek, en kısa sürede Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Makine Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü de açmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.




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