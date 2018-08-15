NEVÜ’de ‘Kamu Üniversite Sanayi Buluşması’ panel düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Nevşehir Valiliği, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu Üniversitesi Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ve Kapadokya Teknopark işbirliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen panele; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TDK) Nevşehir İl Koordinatörü Murat Asiltürk, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Serap Çoban, Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar, kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve NEVÜ tanıtım filminin gösterimi ile başlayan panelin açılış konuşmasını yapan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir’de Kapadokya Teknopark ile birlikte yeni bir sürecin başladığını ve bu sayede üniversite, sanayi ve kamu işbirliğinin daha güçlü bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Karipcin, “Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ve küreselleşen bu dünyaya bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Özellikle sanayi sektöründe rekabet büyük ve bu rekabette teknolojiye de ayak uydurmamız gerekiyor. Bu nedenle sanayi ve üniversitenin tek başına bir şeyler yapması çok mümkün değil. Bizim sanayiye, sanayinin de üniversiteye destek vermesi gerekir. Bizler üniversitelerde bilgi üretiyoruz ama, bunu uygulamayınca bilgi bir işe yaramıyor. Aynı şekilde sanayilerde de üretim yapılıyor ama bunu Ar-Ge ile desteklemeyince ilerleme olmuyor. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Teknoparklar bunları hayata geçirmek için en iyi ortam. İlimizde de yeni kurulan, güçlü ve dinamik bir ekibi bulunan Kapadokya Teknopark’ın hem üniversitemize, hem de Nevşehir’e büyük katma değer katacağını düşünüyorum. Bunun için de hep birlikte işbirliği içerisinde olmamız gerekir. Bu vesileyle burada bulunan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği hakikaten çok önemli olduğunu ifade eden Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız, “Bizler sanayici ve iş adamları olarak bir sermaye sahibiyiz. Bize yol gösterecek ve fikirler verecek olan üniversitedir. Bu yatırımların önünü açacak olan da kamudur. Bu üçü birbirinden ayrılmaz ve ayrılmak mümkün değildir. Nevşehir yapı olarak sermayesi olan ama yeniliği görerek hareket eden bir vilayettir. Örnek olarak bir firmamız Nevşehir’de bims işine başladığında tekti. Bu firmanın para kazandığını görenler de sermayelerini ortaya koyarak bu işe soyundu ve şu anda 50’nin üstünde bims fabrikamız var. Bizlerin piyasa şartlarında Ar-Ge çalışmalarında tabi ki üniversiteler bizlerin vazgeçilmezidir. Sanayi, üniversite ve kamu işbirliğinde Nevşehir’e büyük kazanımlar sağlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

KÜSİ Nevşehir İl Temsilcisi Doç. Dr. Serap Çoban ise, “Günümüzde orta gelir tuzağı olarak bilinen, konuşan bir durum var ve bu kişi başına düşen milli gelir olarak bilinir. Dünya ülkelerinde kişi başına düşen bu milli gelir oranı farklılık göstermektedir. Türkiye ekonomisine baktığımızda ise, yaklaşık 15 yıl sonra bu orta gelir tuzağından çıkmış olacağız. İşte tam bu nokta kamu üniversite sanayi işbirliğinin önemi çok daha fazla ön plana çıkmakta. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her bir üniversitelerden temsilci seçti. Benimde aralarında bulunduğum bu temsilcilerimiz firmaların kapılarını çalarak, kendilerini tanıyarak, faaliyet alanları ve üretimlerini, taleplerini alarak, bunların desteklenmesine ve farkındalık yaratmalarına katkılar sağlamakta. Firmaları ziyaretlerde ayrıca Ar-Ge potansiyellerini aksiyona çevirebilmeleri için de kendilerini Teknoparklarla bir araya getirerek, Teknopark’ın desteği ve firmaların isteğiyle bu işbirliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bölgenin Ar-Ge üssü olması için gerek kamu kurum-kuruluşları gerekse STK ve özel firmalar ile görüşmelere devam ettiklerini belirten Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar, Ar-Ge ve proje hazırlama konularında gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi. Duyar ayrıca, Kapadokya Teknopark, Kapadokya Kuluçka Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gülnur Sönmez, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Mete Çiman, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı Proje Yürütücü Mithat Kaya, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Betül Karakış ve Dr. Öğretim Üyesi Cevahir Altınkaynak’ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

Panelistlerin konuşmalarının ardından katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile devam eden panel, Kapadokya Teknopark tanıtım filminin gösterimi ve plaket takdimiyle sona erdi.