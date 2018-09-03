NEVÜ’de kayıtlar başladı

YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü 4 bin 434 öğrenci tercih etmişti.

YKS sonuçlarına göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih eden öğrenciler, Üniversite Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde oluşturulan kayıt merkezinde kayıtlarını yaptırmaya başladı. Öğrenciler kayıtlarını yaptırarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ailesinin bir ferdi olma gururunu yaşarken, aileleri de çocuklarını bu heyecanlı ve sevinçli günlerinde yalnız bırakmadı.

Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin kayıtlar esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm hazırlıkları günler öncesinden tamamlayan NEVÜ, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde kayıtlarını yaptırmalarına imkan sağlamış oldu.

YKS sonuçlarına göre NEVÜ’yü tercih eden öğrenciler kayıtlarını, 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr” adresinden erişilen e-Devlet Kapısı üzerinden, üniversiteye gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabilecekler. 3-5 Eylül 2018 tarihlerinde e-Devlet üzerinden kayıt yapmayan adayların kayıt yapabilmeleri için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programını tercih eden öğrencilerin istenilen belgeler ile birlikte şahsen kayıt yaptırmaları gerekiyor. Şahsen kayıt yapılması zorunlu bu programlar için kayıt tarihleri ise 3-7 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler https://www.nevsehir.edu.tr/tr/17584 adresinden ulaşabilirler.