NEVÜ'de tarih ve edebiyat yolculuğuy

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Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in desteği ile Türk tarihçi ve edebiyatçıların fotoğrafları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün koridor duvarlarında sergilenmeye başlandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in desteği ile Türk tarihçi ve edebiyatçıların fotoğrafları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün koridor duvarlarında sergilenmeye başlandı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı koridorlarının duvarlarına bugün hayatta olmayan Türk Tarihi ve Türk Dili ve Edebiyatı'na yön veren bilim adamlarının fotoğrafları, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen' in desteği ile asıldı.


Tarihte kurulan Türk Devletlerinin Bayraklarının da sergilendiği iki ayrı koridordaki Türk Tarihçi ve Türk Dili ve Edebiyatı'na yön veren bilim adamlarının fotoğraflarının sergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde görev yapan akademisyenlerinde katıldığı törenle açıldı.


Törende Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Ahmet Oğuz, yaptığı destekten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e plaket takdim etti.

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