NEVÜ'de uluslar arası öğrenci kayıtları başlıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de boş kalan kontenjanlara, uluslararası öğrenci kayıt müracaatları başlıyor.

Yurtdışından öğrenci kabul ilanına başvurup, başvurusu kabul edilmiş ve yerleşip yerleşmediğine bakılmaksızın herhangi bir programa kayıt yaptırmamış yabancı uyruklu adayların kayıt müracaatları 8 Ekim 2018 tarihinde alınacak.

Aday öğrenciler, lise diploması dışında sınav sonuç belgesi olanlar öncelikli olmak koşuluyla sınav puanı / lise diploma mezuniyet notu sırasına göre adlarının okunarak, belgeleri ile birlikte boş kalan kontenjanlara kaydı yapılacak.

Aday öğrencilerin, 8 Ekim 2018 Saat 13.30'da NEVÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında tüm kayıt için istenen belgeleri ile beraber hazır olmaları gerekiyor