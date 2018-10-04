NEVÜ'de “Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu” başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve İngiltere, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Ürdün, Özbekistan ve Türkiye'den bilim insanlarının katılımıyla üç gün sürecek olan sempozyumun açılışına; İtalya Fahri Konsolosu Veli Tören, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, NEVÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Meydan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Yivli ve Türkiye'den akademisyenler, alan uzmanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan sempozyumun açılış konuşmasını NEVÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Meydan yaptı. Konuşmacı, “Sosyal bilimler geleneğinin oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli katıkları olan ulusal düzeydeki kongre, sempozyum ve çalıştayların artık uluslararası düzeyde de yapılıyor olması, bir yandan uluslararası etkileşimlerin, gelişimleri takip etmenin yolunu açarken bir yandan da ülkemizin bilimsel alanda da tanıtımı açısından son derece önemlidir. Bu programlar kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden ülkemize gelen bilim insanlarının, zaman zaman dünya gündeminde yer alan olumsuz propagandaların, yanlış algıların da yıkılmasında; güvenli, tarihî, kültürü ve doğasıyla eşsiz, bilimsel gelişmelerin yakından takip edildiği ve bilimsel çalışmaların önemli bir yer tutuğu gerçeğinin de propagandasının yapılabileceği programlar olarak görmek gerekir.

Bilimsel toplantılar, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş bilginin yaygınlaştırılmasında, dolayısıyla bilim toplumu olma yolunda önemli adımlardır. Bilim toplumlarında ise küçük yaşlardan itibaren öğrencilerde bilimsel bilginin kazandırılması ve geliştirilmesi son derece kolaydır. Bu bakımdan bu tür çalışmaların Türkiye'nin bilim toplumu olması yolundaki önemli adımları olarak görmek gerekmektedir” diye konuştu.

Sempozyumun açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Yivli ise, “Öncelikle Social Congress sorumlusu sayın Oğuz Köprülü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi sayın Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü hocamızın girişimleri ve Söylem Filoloji Dergisi, Günce Yayınları ve NEVÜ SBE Dergisi'nin destekleriyle gerçekleştirmekte olduğumuz sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum. İlkini burada yaptığımız sempozyumumuzda, hem Kapadokya'ya dikkat çekmiş hem de sosyal bilimlerdeki değişik disiplinleri bir araya getirip ‘Kimlerin elinde hangi yöntemler var?', ‘Hangi disiplinler ne yapıyor?' bunu öğreneceğiz ve bunu farklı disiplinler de tanık olmuş olacaklar. Sempozyum boyunca sosyal bilimlerdeki değişik disiplinlerden hocalarımız, uzmanlar, araştırmacılar bildiler sunacak. Değerli çalışmaların yer aldığı bu bildirilerden katılımcıların verimler alacağına inanıyorum. Sizlerin sorularınızla ve katkılarınızla bu bildiriler tamamlanarak yayımlanacak. Bu vesileyle siz değerli katılımcılara, emeği geçenlere ve sempozyuma ev sahipliği yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra, 6 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek olan ve 61 bildirinin yer aldığı “Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (USBS 2018)”nun oturumlarına geçildi.