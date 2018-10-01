NEVÜ'de YKS ek yerleştirme kayıtları başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ek yerleştirme kayıt heyecanı başladı.

Tercih edilen üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de, ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte 5 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek olan ek yerleştirme kayıtları başladı. Buna göre Nevşehir'in ilçelerinde bulunan NEVÜ'ye bağlı Meslek Yüksekokullarına yerleşen adaylar yerleştikleri ilçelerde, diğerler adaylar ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekâletname) aracılığı ile kayıtlarını yaptırabilecek.