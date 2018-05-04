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04 Mayıs 2018 14:19

NEVÜ’lü öğrencilerden ‘Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım sergisi’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri, matematik eğitimi alanına katkı sağlamak ve örnek materyalleri tanıtmak için ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi’ düzenledi.

NEVÜ’lü öğrencilerden ‘Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım sergisi’

04 Mayıs 2018 14:19


NEVÜ Eğitim Fakültesi E Blok’ta Dr. Öğretim Üyesi Derya Özlem Yazlık’ın rehberliğinde iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin tasarladıkları materyallerin yer aldığı serginin açılışına; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Vedat Aktepe, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şenol Kartal, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şeyma Akkaya Deviren, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.


Açılışı katılımcılar ile birlikte gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Vedat Aktepe, öğrencilerin tasarladıkları birbirinden farklı eğitim ve öğretim materyallerinin yer aldığı stantlarda incelemelerde bulundu. Tasarımları bulunan öğrencileri tebrik eden Aktepe, kendilerine başarılar diledi.


Sergide öğrencilerin; ‘Engelsiz Geomer’, ‘Döndür Bak’, ‘Asal Sayılar’, Eratosthenes Kalburu’, ‘Sayı Doğrusu’, ‘Paralel Doğrularda Ölçer Geç’, ‘Renkli Kümeler’, ‘Bütünleşelim Denkleşelim’, ‘Her Şekilde 180’ iz’, ‘Üçgenden Çokgenlere’, ‘Oynuyorum Yüzdeleri Buluyorum’, ‘Eşit Yaya Giden Açılar’, ‘Hacimmatik’, ‘Bak Bakalım Üçgen miyim?’, ‘Kes Yapıştır Alanı Bul’, ‘Hacim Saati’, ‘Türk Bayrağı’, ‘Çarpmayı Modelleyelim’, ‘Cebir Karoları’, ‘Zıp Zıp Cebir’, ‘Tam Kare Tam Sayılar’, ‘Alan Koruyucu’, ‘Harika Küpler’, ‘Noktadan Sonsuza’, ‘Kim Korkar Milyonlardan’, ‘Kümeler’, ‘İşlem Önceliği’, ve ‘Dart Oyunu’ tasarımları yer alıyor.




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