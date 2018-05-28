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28 Mayıs 2018 10:19

NEVÜ’nün hedefi 25 bin öğrenciye ulaşmak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

NEVÜ’nün hedefi 25 bin öğrenciye ulaşmak

28 Mayıs 2018 10:19

Dr. Mazhar Bağlı hedeflerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında 25 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.


2007 yılında kurulan ve şuanda 22 bin öğrencisi bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında hedefi 25 bin öğrenci sayısına ulaşmak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı tüm bunların yanı sıra üniversite sanayi iş birliğini daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Rektör Bağlı, “Bizim şuanda 22 bin dolayında öğrencimiz bulunuyor. İnşallah bunu gelecek sene 25 bin öğrenci olmasını bekliyoruz. Bizim hedefimiz buradaki var olan nüfusun üçte bir civarı yani 25 bin 30 bin dolaylarında öğrenciye sahip olmak. Ama sadece öğrenci çoğunluğu değil aynı zamanda nitelikli çalışma alanları oluşturmak ve nitelikli bir akademik verimlilik ortaya koymak önemlidir. Bu tabi ki sadece bina yapmak sadece alt yapı yapmakla gerçekleşecek bir konu değil. Aynı zamanda akademik olarak da iyi bir eğitim ortaya koymaktır. Burada ilde bir üniversite daha var. Biz Kapadokya Üniversitesi ile de rekabet etmek istiyoruz. Yani birlikte çok tatlı rekabet içerisinde iyi bir eğitim atmosferi oluşturmaktır. Bizim gelecekle ilgili olarak en büyük hedefimiz buradaki var olan bilimsel araştırma teknoloji laboratuarımızda çok iyi analizler yapmak ve laboratuarımızın aktif hale getirilmesini sağlamak. Üniversite sanayi iş birliğini daha güçlü ve daha anlamlı hale getirmek aynı zamanda üniversitedeki akademisyenleri daha iyi ortamda çalışmalarını, huzurlu bir atmosfer oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.




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