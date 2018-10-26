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NEVÜ'ye Konfüçyüs Enstitüsü kurulacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı makamında ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulundu. Kapadokya'yı sıklıkla ziyaret eden Çinlilerle akademik bağ kurmak istediklerini söyleyen Bağlı, bu bağlamda Konfüçyüs Enstitüsü kurmak için Kıran'dan destek istedi.


Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Yavuz Selim Kıran'ı makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ziyaretlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde 'Konfüçyus Enstitüsü'nün kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir süre görüştü.



Konfüçyus Enstitüsü'nün NEVÜ bünyesinde kurulması yönünde niyet mektubunu Çin makamlarına ilettiklerini ifade eden Rektör Bağlı, Kapadokya bölgesine yoğun ilgi gösteren Çinlilerin, bu ilgisinin sadece turizmle sınırlı olmaması gerektiğini belirterek, bilimsel anlamda da işbirliği içinde olmak istediklerini dile getirdi. Rektör Bağlı, ayrıca uluslararasılaşma yolunda ortaya koyduğu başarılı çalışmalar ile hızla büyüyen NEVÜ hakkında Bakan Yardımcısı Kıran'a bilgi verdi.


Bakan Kıran ise her konuda oldu gibi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bu önemli girişimine her yönüyle destek olacaklarını söyledi.

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