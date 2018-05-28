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28 Mayıs 2018 11:10

Nissara AVM iftar çadırında bin kişiye yemek verdi

Duygu Mühendislik ve Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında bin kişiye iftar yemeği verdi.

Nissara AVM iftar çadırında bin kişiye yemek verdi

28 Mayıs 2018 11:10


Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk gününden itibaren kurulan iftar sofrasına Duygu Mühendislik ve Nissara AVM tarafından bin kişiye iftar yemeği verildi. Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan yaptığı açıklamada Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında bin kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi. Ozhan, “ Nevşehir’de faaliyete başladığımız ilk günden itibaren çeşitli aktiviteler içerisinde her zaman bulunduk. 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla da Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasına Duygu Mühendislik ve Nissara AVM olarak bin kişilik iftar yemeği verdik. Bundan sonrada bu ve benzeri faaliyetlerin içerisinde olacağımızı belirtmek isterim. Başta Nevşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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