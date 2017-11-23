Nissara AVM öğretmenlere kahve ikram edecek

Nissara AVM 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla 24 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alışveriş merkezini ziyaret eden öğretmenlere kahve ikramında bulunacak. Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Özhan yaptığı açıklamada "24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize küçükte olsa günlerini kutlamak amacıyla kahve ikramında bulunacağız" dedi. Özhan, “ Nissara AVM olarak 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlerimize kahve ikram edeceğiz. Alışveriş merkezimize öğretmen kartıyla ziyaret edecek olan tüm öğretmenlerimize 24 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında kahve ikramımız olacaktır. Ben bu vesileyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.