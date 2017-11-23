Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 12:57

Nissara AVM öğretmenlere kahve ikram edecek

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla alışveriş merkezine gelen öğretmenlere kahve ikram edecek.

Nissara AVM öğretmenlere kahve ikram edecek

23 Kasım 2017 12:57


Nissara AVM 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla 24 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alışveriş merkezini ziyaret eden öğretmenlere kahve ikramında bulunacak. Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Özhan yaptığı açıklamada "24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize küçükte olsa günlerini kutlamak amacıyla kahve ikramında bulunacağız" dedi. Özhan, “ Nissara AVM olarak 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlerimize kahve ikram edeceğiz. Alışveriş merkezimize öğretmen kartıyla ziyaret edecek olan tüm öğretmenlerimize 24 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında kahve ikramımız olacaktır. Ben bu vesileyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
4
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç