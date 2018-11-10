Nissara AVM tarafından ihtiyaç sahibi okullara kitap bağışı yapıldı

Nissara AVM olarak 15 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde incelemesi tamamlanarak, uygunluğuna karar verilen, bin 235 kitabı köy okullarına teslim ettiklerini ifade eden Nissara Avm Müdürü Göktürk Özhan, ”İyilik paylaştıkça çoğalır, bu iyiliğin parçası olan her bir Nissara misafirimize teşekkür ediyoruz. Kampanyamıza beklediğimizden büyük bir ilgi oldu ve insanlar okudukları kitapları bizlerin aracılığı ile ihtiyaç sahibi okullarımızla paylaştı. Kitaplar ilgili kurullarca incelemesi yapıldıktan sonra okullara teslim edildi. Biz de bu payda da aracı olmaktan ve eğitime destekle sonuçlanan her hareketin parçası olmaktan dolayı mutluyuz “ dedi.

Nissara AVM tarafından toplanan kitaplar, Boğaz Ortaokulu, Suvermez Ortaokulu, Yazıhüyük Ortaokulu ve İcik Ortaokuluna bağışlandı.