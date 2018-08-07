Nissara’da çocuklar pony atlar ile eğlendi

Nissara AVM ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde 2 gün boyunca düzenlenen etkinlikle Türkiye Jokey Kulübü ekibinin kontrolünde çocuklar pony atlar ile gezdirildi. Nissara AVM önünde kurulan etkinlik alanında düzenlenen organizasyona Nevşehir’de vatandaşlar büyük ilgi gösterirken NİSSARA AVM Müdürü Göktürk Ozhan açıklamasında, “Türkiye Jokey Kulübü, 2014 yılı itibari ile süregelen bir sosyal sorumluluk ve eğlence projesi olan bir pony club aktiviteleri çerçevesinde her yıl yaklaşık 75 ayrı ilde etkinlik düzenlemektedir. İstanbul’dan yola çıkan TJK, Nevşehir ilinde Nissara AVM’yi tercih etti. Çocuklar pony atlara oldukça ilgi gösterdi” diye konuştu.