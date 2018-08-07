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07 Ağustos 2018 14:55

Nissara’da çocuklar pony atlar ile eğlendi

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Türkiye Jokey Kulübü işbirliği içerisinde gerçekleşen organizasyonda minik çocukları pony atlar ile eğlendi.

Nissara’da çocuklar pony atlar ile eğlendi

07 Ağustos 2018 14:55


Nissara AVM ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde 2 gün boyunca düzenlenen etkinlikle Türkiye Jokey Kulübü ekibinin kontrolünde çocuklar pony atlar ile gezdirildi. Nissara AVM önünde kurulan etkinlik alanında düzenlenen organizasyona Nevşehir’de vatandaşlar büyük ilgi gösterirken NİSSARA AVM Müdürü Göktürk Ozhan açıklamasında, “Türkiye Jokey Kulübü, 2014 yılı itibari ile süregelen bir sosyal sorumluluk ve eğlence projesi olan bir pony club aktiviteleri çerçevesinde her yıl yaklaşık 75 ayrı ilde etkinlik düzenlemektedir. İstanbul’dan yola çıkan TJK, Nevşehir ilinde Nissara AVM’yi tercih etti. Çocuklar pony atlara oldukça ilgi gösterdi” diye konuştu.




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