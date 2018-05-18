Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:53

NTSO Başkanı Parmaksız, 19 Mayıs mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

NTSO Başkanı Parmaksız, 19 Mayıs mesajı yayımladı

18 Mayıs 2018 12:53

Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:


"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türk Milletinin inanç ve kararlılığıyla, bundan tam 99 yıl önce Samsun’dan başlayan bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi Türk Milletinin adını dünyaya duyurmuş, tarihin sayfalarına kazımıştır. Eğitimle, bilimle, kültür ve sanatla, sporla harmanlanmış geleceğimizin gerçek sahipleri gençlerimizin, yarınlarımıza umut ve güneş olacağı inancıyla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç