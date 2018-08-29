NTSO Başkanı Parmaksız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Arif Parmaksız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’incı yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Parmaksız, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Aziz Milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 96’ıncı yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayan ve 30 Ağustos 1922 de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Aziz Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 96’ncı yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla; Saygıdeğer Nevşehirli hemşerilerimin, Aziz Türk Milletinin ve kahraman Türk Ordusunun tüm mensuplarının “30 Ağustos Zafer Bayramı”nı kutluyorum.”