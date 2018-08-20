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20 Ağustos 2018 09:45

NTSO Başkanı Parmaksız, Kurban bayramını kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

NTSO Başkanı Parmaksız, Kurban bayramını kutladı

20 Ağustos 2018 09:45

Arif Parmaksız, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Parmaksız, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu özel gün münasebetiyle ülkemizin, içerisinde bulunduğu ekonomik savaştan galip çıkması için, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyip, bir ve beraber olarak devletimizin, hükümetimizin yanında yer almayı ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bir nevi Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehirli hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Nevşehir’imize bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."




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