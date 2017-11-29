NTSO Başkanı Parmaksız Mevlid kandili mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Parmaksız, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“29 Kasım Çarşamba gününü, 30 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece, Mevlid Kandili’ni idrak etmiş olacağız.

Yüce Allah’ın C.C ilahi mesajlarını insanlığa iletmek üzere gönderdiği peygamberler halkasının son ve en önemli temsilcisi olan Yüce Peygamberimiz, Hz. Muhammed’in (SAV) doğumu tarihin akışını değiştiren kutlu bir olaydır. Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlâkını özümsemek, ona duyulan engin ve içten sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle asırlardır onun dünyaya gelişini Mevlid Kandili olarak kutluyoruz. O’nu sevmek ve örnek almak; sünnetinin ve sîretinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının güncelleştirilerek hayatımıza yansıtılması, güzel ahlâkının ve öğretilerinin davranışlarımızın mihveri ve rehberi yapılmasıdır. Mevlid Kandili, Yüce Peygamberimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyor; bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandili’nin Tüm İnsanlığa barış ve adalet, Aziz Milletimize ve Tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”