Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:10

NTSO Genel Sekreteri Aydoğan K türü belgeler için uyarıda bulundu

Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde düzenlenen K türü yetki belgelerinin 5 yıllık geçerlilik süreleri bulunduğuna dikkat çeken Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İ.

NTSO Genel Sekreteri Aydoğan K türü belgeler için uyarıda bulundu

18 Eylül 2017 14:10

Hakkı Aydoğan, belge sahiplerini yenileme sürelerini geçirmemeleri konusunda uyardı.


Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakkı Aydoğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol doğrultusunda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2005 yılından bu yana bu hizmeti başarı ile verdiğini hatırlatarak, her beş yılda bir yenilenen belgeler konusunda bazı belge sahiplerinin gereken hassasiyeti göstermediğini söyledi.


Aydoğan,“K türü yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat doğrultusunda yapması gereken bildirimleri süresi içerisinde yapmaması ve belge yenileme işlemlerini süresi içerisinde gerçekleştirmemeleri sonucunda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda öngörülen cezai müeyyidelerle karşı karşıya kaldıklarını ve maddi kayıplar yaşadıklarını görüyoruz. Belge sahiplerinin hem işlerinin aksamaması ve hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için belgegeçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç