NTSO Genel Sekreteri Aydoğan K türü belgeler için uyarıda bulundu

Hakkı Aydoğan, belge sahiplerini yenileme sürelerini geçirmemeleri konusunda uyardı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakkı Aydoğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol doğrultusunda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2005 yılından bu yana bu hizmeti başarı ile verdiğini hatırlatarak, her beş yılda bir yenilenen belgeler konusunda bazı belge sahiplerinin gereken hassasiyeti göstermediğini söyledi.

Aydoğan,“K türü yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat doğrultusunda yapması gereken bildirimleri süresi içerisinde yapmaması ve belge yenileme işlemlerini süresi içerisinde gerçekleştirmemeleri sonucunda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda öngörülen cezai müeyyidelerle karşı karşıya kaldıklarını ve maddi kayıplar yaşadıklarını görüyoruz. Belge sahiplerinin hem işlerinin aksamaması ve hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için belgegeçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum” dedi.