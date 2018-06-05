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05 Haziran 2018 17:23

NÜKÇAM kadın çalışmalarını güçlendirecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama Merkezi (NÜKÇAM), kadın alanındaki çalışmalarına daha güçlü bir biçimde devam etmek için bu alanda deneyimli bir kurumla işbirliği adına önemli bir adım attı.

NÜKÇAM kadın çalışmalarını güçlendirecek

05 Haziran 2018 17:23


Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin tüm çalışmalara uyumlu olmasını sağlamak için toplumsal cinsiyet eşitliği ile kesişen yaklaşımlar uygulayan RWI (Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü) ile NÜKÇAM arasında için ortak çalışmalar ve işbirliği protokolü imzalandı. 1984 yılında kurulan bağımsız bir akademik kurum olan RWI 1990 yılından bu yana, başta “İsveç Kalkınma İşbirliği” olmak üzere insan hakları alanında uluslararası çapta çok çeşitli işbirliği programları yürütüyor.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman’ın imzaladığı protokol törenine NÜKÇAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. F. Gökçen Çetin ile “Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü” Türkiye Programı Başdanışmanı Dr. İlhami Alkan Olsson ve Program koordinatörü Şebnem Keniş katıldı.


NÜKÇAM ve RWI arasındaki protokol özellikle; kadına yönelik ayrımcılığın, eşitsizliğin ve şiddetin önlenmesi, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ve araştırma alanlarını kapsamakla birlikte, kadın sorunlarının çözümü için bu alanda çalışan birimlerin güçlü ve kalıcı işbirliği açısından büyük önem taşıyor.




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