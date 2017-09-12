Öğrenci servis yöneticileri ve şoförleri ile toplantı yapıldı

Avni İncekara Fen Lisesi konferans salonunda toplantı yapıldı.

Toplantı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Belde belediye başkanları, okul müdürleri, Şoförler ve Otomobilciler Dernek Odası Başkanı Mustafa Düzgün, okul aile birliği başkanları ve servis yöneticileri ile şoförler katıldı.

Valisi İlhami Aktaş, “-2018 eğitim-öğretim yılında okullarımızın açılacak olması nedeniyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, öğrencilerimizi taşıyacak olan okul servisleri ile gerekli önlem ve tedbirleri almak için bu toplantının, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla 81 ilde yapılmaktadır. Bu toplantıda okullarımızın güvenliği ve servis araçlarının hizmetleri noktasında alınacak tedbirler konusunda Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çocuklarımızın hiçbirisinin, telafisi olmayan kaza ve belalarla karşılaşmaması için önlemlerin alınması boynumuzun borcudur. Emniyet, Belediye ve Milli Eğitim’in ortaya koyduğu bazı kıstaslar var. Bunların yerine getirilmesi önemlidir. Yaptığımız işin hakkını vermemiz konusunda duyarlı olmamız, işlerimizi ve sorumluluklarımızı bilerek yapmamız gerekmekte olup, her türlü sorunları çözüleceğine inanıyorum. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.