Öğrenciler için finansal okuryazarlık eğitimi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lojistik ve Gelişim Kulübü tarafından organize edilen, ‘Paramı Yönetebiliyorum’ konulu finansal okuryazarlık eğitimi, üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde; Kulüp Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Aktan, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin açılışında konuşan Lojistik ve Gelişim Kulübü Başkanı Halil İzbulan, ”Değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar Lojistik ve Gelişim Kulübümüzün organize ettiği ‘Paramı Yönetebiliyorum’ adlı finansal okuryazarlık eğitimine öncelikle hoş geldiniz. Lojistik, kişisel ve mesleki gelişim alanlarında faaliyetler düzenleyen kulübümüz, tüm üniversitemiz öğrencilerinin bilgi, birikim ve kişisel gelişimlerini geliştirmelerine öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda konuşunda uzman ve deneyimli kişileri üniversitemize davet ederek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bizlere her zaman destek olan Kulübümüz Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Aktan başta olmak üzere emeği geçen kulüp üyesi arkadaşlarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca davetimizi kırmayarak bugün aramızda bulunan, Finansal Okur-Yazarlık Eğitmeni sayın Bünyamin Gürsoy’a, bilgi paylaşımından dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Günlük yaşantıdan örnekler veren Finansal Okur-Yazarlık Eğitmeni Bünyamin Gürsoy ise, “Parayı nasıl yönetebilir? Bütçeyi nasıl ayarlayabiliriz? Almak istediğimiz ürünler istek mi-ihtiyaç mı? Para mı bizi yönetir? Biz mi parayı yönetiriz? Gibi sorulara baktığımızda, her şeyden önce paranın geldiğini görüyoruz. Parayı yönetmekte istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlerin elindedir. Ancak bu yaparken de kişisel mali kaynaklarınızı doğru bütçelendirmeniz, finansal planlama ve yönetiminizi iyi yapmanız gerekir. Bunu yapmadığınız takdir de ise, paranızı yönetemez, finansal risklerle karşı karşıya kalırsınız” diyerek bilgi paylaşımında bulundu.

Soru-cevap şeklinde devam eden eğitim, katılımcılara sertifika takdimi ile son buldu.