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Öğretmenler görev yaptıkları okulu boyadı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında bulunan Gazi İlkokulunun duvarlarını okul müdürü Ayşegül Baki ve öğretmenler gönüllü olarak boyadı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında bulunan Gazi İlkokulunun duvarlarını okul müdürü Ayşegül Baki ve öğretmenler gönüllü olarak boyadı.


Yazıhüyük Kasabasında bulunan Gazi İlkokulunun duvarlarını okul müdürü Ayşegül Baki ve öğretmenler gönüllü olarak boyarken okulu 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır ettiler. Kasaba halkının da büyük takdirini kazanan bu davranış sonrasında ise okul müdürü Ayşegül Baki sosyal medya hesabından, “İftihar tablom benim. Ekip dediğin böyle olur. Sizlerle gurur duyuyorum Yazihüyük Gazi İlkokulu öğretmenleri için övünesi bir tablo. Gülen yüzler, çalışkan ve azimli kadro, daha ne olsun” açıklamasında bulundu.

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