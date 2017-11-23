Öğretmenler ‘Öğretmenler Günü’ne özel tiyatro oyunu sergiledi

Nevşehir Özel Kardelen Koleji’nde görev yapan 23 öğretmen ve bir öğrenciden oluşan tiyatro ekibi, yaklaşık 7 ay çalışarak ’Pişti’ adlı tiyatro oyununu 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sahneledi. Kardelen Koleji konferans salonunda sergilenen tiyatro oyununu Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, belediye başkanları ve okul idaresi izledi.

Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı yaptığı açıklamada, "Okullarımızda bir gelenektir öğrencilerin tiyatro oyunu sergilemesi ama bu defa öğretmenlerimiz öğretmenler gününe atıfta bulunarak bir oyun sergilediler" dedi. Çamcı, “Okullarımızda gelenektir. Öğrencilerimiz hep çocuk oyunları öğrenci tiyatro oyunu oynarlar. Nevşehir’de biz bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlimizde ilk kez olarak 23 öğretmenden oluşan öğretmen kadromuz bir öğretmen tiyatrosu sergiliyorlar. Tiyatro oyunumuzu velilerimize ve ilimiz protokolüne oynadılar. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Öğretmenler tarafından sergilenen tiyatro oyununda erkeklerin kahvede geçirdiği zaman anlatılırken, kadınların da kahvede zaman geçirebileceği ve erkeklerle kadınların eşit olduğu anlatıldı.