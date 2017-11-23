Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 10:15

Öğretmenler ‘Öğretmenler Günü’ne özel tiyatro oyunu sergiledi

Nevşehir’de özel bir okulda görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla 7 ayda hazırlandıkları ’Pişti’ adlı tiyatro oyunuyla kadın-erkek eşitliğini anlattı.

Öğretmenler ‘Öğretmenler Günü’ne özel tiyatro oyunu sergiledi

23 Kasım 2017 10:15


Nevşehir Özel Kardelen Koleji’nde görev yapan 23 öğretmen ve bir öğrenciden oluşan tiyatro ekibi, yaklaşık 7 ay çalışarak ’Pişti’ adlı tiyatro oyununu 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sahneledi. Kardelen Koleji konferans salonunda sergilenen tiyatro oyununu Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, belediye başkanları ve okul idaresi izledi.


Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı yaptığı açıklamada, "Okullarımızda bir gelenektir öğrencilerin tiyatro oyunu sergilemesi ama bu defa öğretmenlerimiz öğretmenler gününe atıfta bulunarak bir oyun sergilediler" dedi. Çamcı, “Okullarımızda gelenektir. Öğrencilerimiz hep çocuk oyunları öğrenci tiyatro oyunu oynarlar. Nevşehir’de biz bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlimizde ilk kez olarak 23 öğretmenden oluşan öğretmen kadromuz bir öğretmen tiyatrosu sergiliyorlar. Tiyatro oyunumuzu velilerimize ve ilimiz protokolüne oynadılar. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.


Öğretmenler tarafından sergilenen tiyatro oyununda erkeklerin kahvede geçirdiği zaman anlatılırken, kadınların da kahvede zaman geçirebileceği ve erkeklerle kadınların eşit olduğu anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç