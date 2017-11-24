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24 Kasım 2017 09:11

Öğretmenler seslendirdikleri şarkıya klip çekti

Nevşehir’de özel bir okulun öğretmen ve idarecileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için seslendirdikleri ‘Benim adım öğretmen’ şarkısına klip çekti.

Öğretmenler seslendirdikleri şarkıya klip çekti

24 Kasım 2017 09:11


Özel Kardelen Koleji’nde görevlerine devam eden müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan 23 eğitimci, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla ‘Benim adım öğretmen’ şarkısına klip çekti. Öğretmenler tarafından çekilen klip Kapadokya’dan çeşitli görüntüler ile başlarken şarkının her bir mısrasını ise bir öğretmen seslendirdiği klip sosyal medya da büyük ilgiyle izleniyor.


Klip çalışmasını 15 gün içerisinde tamamladıklarını söyleyen Kardelen İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Barış Bağcı, “15 günlük bir çalışmanın ardından 23 öğretmenimiz ile ‘Ben öğretmenim’ isimli şarkıyı söylemeye çalıştık. Bunu yaparken hem bölgemizi hem de okulumuzun tanıtmak istedik. Ayrıca değerli öğretmenlerimizin gününü de farklı bir şekilde kutlamayı düşündük. Umarım izleyenler beğenirler. Öğretmenlerimizin ve kurumumuzun fedakarlığı sayesinde güzel bir çalışma ortaya çıktı. Öğretmenlerimize armağan olsun” diye konuştu.




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