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06 Eylül 2018 15:09

Okul müdürü ve öğretmenler okul temizliği yaptı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Ahmet Ergün Ortaokulu müdürü ve öğretmenleri, birlikte okul temizliği yaptı.

Okul müdürü ve öğretmenler okul temizliği yaptı

06 Eylül 2018 15:09


17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde Avanos Ahmet Ergün Ortaokulu Müdürü Fatma Yıldız Yaman önderliğinde öğretmenler ve okul personelleri okulda temizlik yaptı. Tüm sınıfları ve koridorları hep birlikte önce süpüren öğretmenler daha sonra ise okulu baştan aşağı yıkadı.


Ahmet Ergün Okul Müdürü Fatma Yıldız Yaman, “Avanos Ahmet Ergün Ortaokulu olarak eğitim-öğretime hazır olabilmek için tüm kadromuz ile seferber olduk. Birlikten kuvvet doğar dedik ve öyle de oldu. Ben emeğini esirgemeyen tüm öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz kocaman bir aileyiz” dedi.




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