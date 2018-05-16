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16 Mayıs 2018 10:42

Okuma-yazma seferberliğine katılan kadınlara sertifika verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde bir süre önce başlatılan okuma-yazma seferberliğine katılan 9 kadına başarı sertifikaları Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından verildi.

Okuma-yazma seferberliğine katılan kadınlara sertifika verildi

16 Mayıs 2018 10:42


Mehmet Gülen İlkokulunda yaklaşık 3 aydan beri devam eden okuma yazma kursuna bazı kursiyer kadınlar çocukları ile katılırken, eğitim döneminde okuma- yazma öğrendiler.


Okuma-Yazma eğitimini başarı ile tamamlayan kadınlara yönelik olarak, kadınların eğitim gördükleri sınıfta sertifika töreni düzenlendi. Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Osman Doğan, Mehmet Gülen İlkokulu Müdiresi Fatma Aygün’ün de katıldığı törene bazı kursiyer kadınlar çocuklarıyla birlikte katılarak sertifikalarını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen ’in elinden aldı. Bu arada Belediye Başkanı Seçen, kursiyerlerin çocuklarını da kucağına alarak sevdi.


Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Seçen, kadınlara yönelik olarak düzenlenen el sanatları kursunu da ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak bilgiler aldılar.




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