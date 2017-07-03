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03 Temmuz 2017 11:02

Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen olayda motosiklet hırsızlarının rahat tavırları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı

03 Temmuz 2017 11:02


Olay, Ürgüp Sanayi sitesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde motosiklet tamirci dükkanı önünde park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Hırsızlardan birinin dükkanının önünde güvenlik kameralarına baka baka tuvaletini yapması ise dikkatlerden kaçmadı.


İş yeri sahibi Sami Demir, "Sabah motor tamir dükkanına geldiğimde tamir için kapıda bekleyen kırmızı renkteki motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra polis ekiplerine haber verdim" diye konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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