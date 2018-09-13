Oyun oynayarak okula alışıyorlar

sınıflara yönelik uyum süreci okula yeni başlayan öğrencilerin çeşitli oyunlar oynatılarak okula alıştırılması sağlanıyor.

17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılına uyum süreci nedeniyle bir hafta önce başlatılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine Özel Kardelen Koleji tarafından farklı bir uygulama yapılarak öğrencilerin okula alışması sağlanıyor. Uygulama kapsamında okul içerisinde bulunan eğlence merkezine götürülen minik öğrenciler trambolin, duvara tırmanma, mini tiyatro ve oyun parklarında çeşitli oyunlar oynatılarak okula alıştırılıyor.

Okul Müdürü Faruk Çamcı, "Öğrencilerimiz öğretim yılı içinde hazırladığımız oyun eğlence merkezleri ve oyun oynama alanlarında oyunlaştırarak uyum sürecini öğrencilerimizin yaz atmosferinden okul dünyasına taşınmasına destek vermek amacıyla farklı bir program izliyoruz" dedi. Çamcı, “Öğrenciler 3 aylık bir boşluktan sonra özellikle 1. sınıflar okul öncesinden sonra müfredatlı bir döneme ilkokula başlamalarını oyunlaştırarak ve empati kurarak başlamaları bizler için çok önemlidir. Biz bu uyum sürecini de oyun alanlarında sağlıyoruz. Öğrenci velilerimiz de bu uygulamamızdan son derece memnunlar” diye konuştu.

Öte yandan, oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynayan öğrencilerle bir araya gelen AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe de minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, öğrencilere çikolata ikramında bulundu.