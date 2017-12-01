Nevşehir Kardelen Koleji’nde öğrenci velilerine yönelik konferans vermek üzere gelen eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, iyi bir çocuk yetiştirmenin ilk şartının iyi ana baba olmaktan geçtiğini söyledi. Kapaklıkaya, “ İyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı, iyi ana baba olmaktır. Bunu da bize öğreten olmadı. Benim kızımın bana sorduğu bir soru var. Baba dedi senin son kullanma tarihin kaç? Böyle şaka gibi nasıl dedim. Dün ki güneşle bugün ki çamaşırlar kurutulmuyor baba dedi. Senin günümüzde insanları eğitebilmen, ailelere dokunabilmen, çocukları anlayabilmen için senin tazelenmen gerekiyor dedi. Ve bana kendini yetiştirir misin dedi. Ben daha sonra bir baktım ki çocuklarıma yetmiyorum. Hemen 2 bin 500 kitap okudum. Çocukları yetiştirmek için onların yetiştiği dönemi anlayıp, onların günümüzde ihtiyacı olan konuları tespit edip, onların yüreğine dokunmak onları kucağımıza alıp sarıp sarmalamamız gerekiyor. Biz çocuklarımızı sarıp sarmalamazsak köşe başlarında çocuklarımızı kötü yollara düşürmek için bazı insanlar ana babalardan daha güler yüzlü davranıyorlar. O yüzden çocuklarımızın içini ısıtmak, gönlüne dokunmak gerekir” diye konuştu.