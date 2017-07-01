Nevşehir’de kafe işletmecisi olan 28 yaşındaki Cemal Kutlar isimli genç aşık, kendisinin doğum gününü sürpriz bir şekilde Ankara’dan kutlamak üzere gelen 27 yaşındaki Ceren Asma’ya kahve fincanına koymuş olduğu yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Cemal Kutlar isimli genç önce genç iş yerinde kendilerine özel olarak kahve sunumunun tanıtımını yapmak istediğini söyledi. Genç kız kendisine getirilen kahve fincanını sunumunu izlediği sırada fincandan çıkan yüzük karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kızın kahve fincanında görmüş olduğu yüzük ile birlikte başından aşağı gül yaprakları dökülmesi ve erkek arkadaşının hazırlatmış olduğu ’Birlikte Yaşamak Değil, Birlikte Yaşlanmak istiyorum. Benimle Evlenir misin, Huysuz ve Tatlı Kadın’ pankartı ile evlenme teklifinde bulundu. Şaşkınlığı ve mutluluğu gözlerinden okunan genç kız ise bu anlamlı teklif karşısında erkek arkadaşına sarılarak ’evet’ cevabı verdi.

Erkek arkadaşına doğum gününde sürpriz yapmak için Ankara’dan Nevşehir’e geldiğini söyleyen Ceren Asma böyle bir evlilik teklifini beklemediğini söyledi. Asma, "Ankaralıyım, erkek arkadaşımın doğum gününü kutlamak ve sürpriz yapmak için Nevşehir’e gelmiştim. Ama o bana büyük bir sürpriz yaptı. Hiç böyle bir evlenme teklifi beklemiyordum. Onu çok seviyorum. Kahve fincanında yüzük gelmesi çok güzel oldu açıkçası enteresan oldu. Hiç beklemiyordum böyle bir sürprizi” dedi.

Kahve fincanına evlilik teklifinde bulunan Cemal Kutlar isimli genç aşık ise mutluluklarını ifade ederek, "Doğum günümü kutladığı için öncelikle kız arkadaşıma teşekkür ederim. Böyle bir kutlama yapacağından hiç haberim yoktu. Tabii ki bende doğum günümde bir ömür yaşamak için değil bir ömür birlikte yaşlanmak için bir evlenme teklifi ettim. Özellikle de bugünü tercih ettim. Kahve fincanında yüzüğü koyarak evlilik teklifi etmemin en büyük avantajını da şu şekilde söyleyebilirim. Hani derler ya ’bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’. Bizim de bir ömürlük hatırımız olsun birbirimize diyerek bir kahve fincanının içerisinde evlenme teklifi etmek istedim” şeklinde konuştu.