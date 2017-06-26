Türkiye’nin çeşitli illerinden evlenecek çiftler düğün öncesinde Kapadokya bölgesine gelerek sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonlarının yaşatmış olduğu görsel şölen ile birlikte fotoğraf çekiniyor. Yeni evlenecek çiftlerin olmazsa olmazlarından olan gelin damat fotoğrafı için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çiftler günün ilk ışıklarıyla birlikte fotoğraf çekinmeye başlıyor.

Kapadokya’nın tek kadın fotoğrafçısı olan Sevil Kızılbayrak, "Kapadokya’ya balonlar eşliğinde fotoğraf çekinmek için Türkiye’nin her yerinden geliyorlar" dedi. Kızılbayrak, “Kapadokya bölgesinde özellikle balonlar eşliğinde fotoğraf çekinmek çok büyük bir rağbet görüyor. Yeni evlenecek çiftler internetten vermiş olduğumuz reklamlar ile bize ulaşıyorlar. Bu çekimlerimiz gün boyu devam ediyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinden fotoğraf çekinmek isteyen çiftler geliyor. Sabah balonlar eşliğinde fotoğraf çekinmek çiftlerimiz için yeterli oluyor. Bunun yanı sıra Kapadokya’nın en güzel yerlerinden olan Paşabağlarında, Aşk vadisinde ve buna benzer en gözde yerlerde gelin damat fotoğrafı çekiyoruz. Artık Kapadokya’da yeni trend sabah balonlar ile birlikte gelin damat fotoğrafı çekmek” diye konuştu.