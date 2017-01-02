(Özel Haber) Kapadokya’nın tek kadın fotoğrafçısı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da fotoğrafçılık mesleğine kadın eli değdi.

Kapadokya bölgesinde hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa iş yeri açarak devam eden 32 yaşındaki Sevil Kızılbayrak, bölgenin tek kadın fotoğrafçısı olma özelliğini taşıyor. Özellikle doğum fotoğrafları çektiğini ifade eden Kızılbayrak, gelen talepler doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gelin ve damat fotoğrafları da çekmeye başladı.

Kızılbayrak, “Bu işe 7 yıl önce hobi olarak başladım. Babamın bana aldığı pozlu bir makine vardı. Hem fotoğraf çekmeyi hem de çekinmeyi seven bir insan olarak böyle bir işe başladım. Daha sonra dijitallere geçtiğimiz zaman bu işe daha çok hevesim arttı. Bir bayan fotoğrafçısı olarak bölgede bana yaklaşım çok iyi ve güzel tepkiler alıyorum. Özellikle bayanlardan güzel tepkiler alıyorum. Doğuma giriyorum ve kadınların en özel anlarında yanlarında oluyorum. Bir yabancılık çekmiyorlar. Onları bir müşteri olarak değil, bir arkadaş olarak görüyorum. Kendimden bir aile olarak görüyorum. Daha çok doğum fotoğraflı çekiyorum. Ameliyathanede olsun, doğumhanede olsun. Dış mekanda gelin damat fotoğrafı çekiyorum. Özel kına gecelerinde bayan çekimleri yapıyoruz. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz reklamlardan dolayı insanlar tabi ki de Kapadokya bölgesinde çekim yaptırmak istiyorlar. Ve bunun için tabi ki çeşitli illerden gelen var. Bir bayan olmanın avantajı çok yüksek. Bir bayan olarak bizi daha çok cana yakın buluyorlar” dedi.

Kapadokya bölgesinin tek kadın fotoğrafçısı olan Sevil Kızılbayrak, "Misafirlerimi güzel bir ortamda karşılamak istediğim içinde sonunda kendime ait olan iş yerimi açtım" diye konuştu.

Bölgenin tek kadın fotoğrafçısına çocuğunun fotoğrafını çektirmekten mutlu olduğunu ifade eden Esmahan Serin isimli bayan ise çocuğuna özel hissettirdiği için tercihini bir kadın fotoğrafçıdan yana kullandığını ve bundan dolayı da son derece memnun olduğunu kaydetti.